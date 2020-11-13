Экс-глава Пентагона Эспер до отставки написал Трампу секретное письмо

https://static.news.ru/photo/49bc1940-2665-11eb-9c2c-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Marvin Lynchard/Dod/Global Look Press

Перед увольнением с поста министра обороны США Марк Эспер направил главе Белого дома Дональду Трампу секретные документы, в которых негативно оценивал заявления о выводе войске из Афганистана до конца декабря.

В засекреченном письме экс-глава Пентагона рассказал о трудностях, которые могут возникнуть у США после резкого вывода войск из Афганистана, выразил обеспокоенность дополнительными тратами и неподходящими полевыми условиями. Он полагает, что это может нанести ущерб союзническим отношениям, а также нарушить межафганские переговоры, пишет Washington Post.

Об отставке Марка Эспера стало известно 9 ноября. Он занимал пост главы Пентагона с 23 июля 2019 года. Исполнять обязанности министра обороны будет Кристофер Миллер, возглавлявший до назначения Национальный антитеррористический центр.

Штаты планировали вывести большую часть своего военного контингента из Афганистана, оставив там лишь 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что их число может сократиться до 2,5 тысячи.

Как писал NEWS.ru, увольнение Эспера может быть связано с планами Трампа провести военную операцию в Ираке. Эксперты отмечают, что бывший глава Пентагона расходился с американским лидером по целому ряду вопросов. Экс-чиновник Пентагона Элисса Слаткин предположила, что увольнение Эспера может быть связано с его отказом исполнять распоряжения президента США либо это месть Трампа за разногласия в прошлом.