https://static.news.ru/photo/1f5bb87a-1f6a-11ea-b1fe-fa163e074e61_660.jpg Штаб-квартира ФБР Фото: imago stock&people/Global Look Press

Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми считает себя виновным в том, что сотрудники ведомства вели слежку за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году, так как допускал недочёты в работе.

Ранее генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровитц опубликовал доклад об обстоятельствах начала американскими спецслужбами слежки за штабом. Он выявил 17 ошибок при получении санкций на ведение наблюдения за экс-советником предвыборного штаба Картером Пейджем.

Я не был прав, — признался Коми.

По его словам, он полагался на процедуры, которые ФБР и Минюст формировали более 20 лет. Он думал, что они надёжные, однако они устарели.

Кроме того, Коми отметил, что генеральный прокурор США Уильям Барр не обладает фактологической базой, которая позволила бы ему критиковать ключевые итоги разбирательства Хоровитца, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп назвал Коми «гнилым яблоком», отметив, что его увольнение сослужило США хорошую службу. Таким образом Трамп ответил на твит Коми, где тот заявил, что атаки главы Белого дома на ФБР нанесут стране весомый ущерб.