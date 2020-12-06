Экс-глава агентства по кибербезопасности обвинил Трампа в фейках

https://static.news.ru/photo/bc9193d2-37f4-11eb-beab-fa163e074e61_660.jpg Крис Кребс Фото: US NSA/via Globallookpress.com

Бывший ведущий специалист по безопасности выборов администрации президента США Дональда Трампа Крис Кребс обвинил лидера страны в дезинформации по поводу результатов президентских выборов.

Не знаю, намеренно это либо же речь идёт о добровольной слепоте, но результаты выборов ясны, — сказал он в эфире телеканала CBS.

Он напомнил, что ключевые штаты в последние дни сертифицировали результаты голосования. По его словам, президентская гонка завершена и необходимо готовиться к инаугурации, которая пройдёт 20 января.

Он уверен, что Трамп ведёт активную и скоординированную кампанию по дезинформации и подрыву доверия к выборам.

Кребса в ноябре уволил Трамп, после того как его агентство подтвердило отсутствие крупных нарушений на выборах.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте, однако большинство из них отклонили.

Как писал NEWS.ru, ранее Минюст США провёл проверку по жалобам действующего президента и не нашёл того масштаба фальсификаций, о которых говорил глава государства. Жалобы проверяли сотрудники ФБР и федеральные прокуроры.