Экс-генерал США назвал переговоры в Россией последним вариантом для ВСУ

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Бывший заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти заявил, что ситуация на Украине складывается явно не пользу Киева. И поэтому, считает военный, украинцы должны как можно скорее начать переговоры с Россией. Об этом генерал-лейтенант сообщил в ходе выступления на Совете по международным отношениям, его слова опубликованы на сайте организации.

Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем слабее будет становится позиция Украины на будущих переговорах. Если Киеву будет нечего предложить, то он может потерять по итогу намного больше, чем планировал, — сказал американский военный.

Также Твитти добавил, что в руках российских ВС «сосредоточена чертовски большая мощь», которой нету у Киева.

Ранее член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной заморозились по вине западных стран. Сенатор отметил, что страны Запада, включая США, подстрекали Киев, говоря руководству Украины, что она победит.