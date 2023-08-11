Экс-депутат Рады заявил о желании США закончить конфликт на Украине Экс-депутат Рады Царев: США могут закончить украинский конфликт из-за выборов

Фото: МО Украины

США могут заморозить боевые действия на Украине в период осени — весны, а при удачном раскладе Вашингтон рассчитывает прекратить украинский конфликт из-за предстоящих президентских выборов, считает депутат Верховной рады Украины 2002–2014 годов Олег Царев. Комментируя ситуацию «Царьграду», он отметил, что в западных СМИ начинает появляться большое количество статей о разочаровании контрнаступлением ВСУ. Они готовят общественность к постепенному сворачиванию конфликта.

На Западе громадное количество статей, которые говорят о разочаровании. Соединенные Штаты будут стараться в период осени — весны заморозить боевые действия. А идеально для них — вообще прекратить конфликт, — уточнил политик.

По словам экс-депутата, если конфликт не завершить, президент Украины Владимир Зеленский продолжит нарушать все красные линии, тем самым вынуждая Россию жестко ответить. В преддверии выборов президент США Джо Байден захочет избежать подобного развития ситуации, заключил Царев.

Китаист Николай Вавилов ранее заявил, что США могут потратить военный бюджет, который был предназначен Украине, чтобы развязать конфликт с Китаем на Тайване. Политолог уточнил, что Вашингтон планирует перенести свой центр военно-политической активности в Азиатско-Тихоокеанский коридор.