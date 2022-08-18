Экс-депутат Рады рассказал, как США могут навредить России Экс-депутат Рады Кива: США могут начать перевыпуск долларовых банкнот, чтобы навредить России

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Ради того, чтобы навредить России, США могут решиться на перевыпуск долларовых купюр, заявил в своем Telegram-канал бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Он призвал россиян и украинцев не хранить свои сбережения в американской валюте.

Проигрывая Москве, Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможностью частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуске новых долларовых банкнот и начать обмен на старые, по удобным для себя правилам, — написал экс-парламентарий.

По его мнению, такой шаг США может создать проблемы людям, которые хранят свои сбережения в долларах. Кива призвал украинцев и россиян отказаться от американской валюты в пользу рубля, назвав его одной из самых защищенных валют мира.

Ранее экономист Михаил Шульгин заявил, что на смену доллару может прийти международная резервная валюта стран БРИКС, которая в настоящее время находится в стадии проработки. Новая валюта, считает эксперт, могла бы помочь избежать рисков, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС. Ее эмитентом мог бы стать Новый банк развития.