Экс-депутат Рады раскрыл, почему США все никак не выделят помощь Украине Царев: если конгресс одобрит помощь Киеву, часть денег пойдет в кампанию Байдена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если Конгресс США одобрит пакет помощи Украине, часть средств оттуда поступит в избирательную кампанию Джо Байдена в виде взносов, считает экс-депутат Верховной рады Олег Царев. В своем Telegram-канале он указал, что представители Республиканской партии этому препятствуют, поэтому вопрос до сих пор не решен.

Борьба за Украину — это не борьба за идеалы. Это борьба за деньги. Дело в том, что деньги, $60 млрд, в случае одобрения их выделения конгрессом пойдут военным компаниям. И оттуда их часть поступит в виде взносов в избирательную кампанию Байдена — кто давал заказы, тот и получит помощь. В данном случае это демократы. Республиканцы по понятным причинам этому максимально противодействуют, — отметил Царев.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что предпринял попытку убедить экс-президента США Дональда Трампа в необходимости помогать Украине. По его словам, неважно, кто станет хозяином Белого дома после выборов, однако допустить усиления позиций РФ нельзя в любом случае. Решение о помощи Украине также повлияет на соотношение сил между США и КНР, добавил министр.

Политик уверен, что любой американский лидер обязан убедить конгресс одобрить военную помощь Украине. При этом глава МИД не раскрыл, как Трамп отреагировал на его заявления, однако добавил, что политик определенно хочет добиться хорошего исхода сложившейся ситуации.