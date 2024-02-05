Экс-чиновника в администрации Трампа застрелили в Вашингтоне Экс-чиновник CFTC Гилл в администрации Трампа умер после нападения в Вашингтоне

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-сотрудник комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в эпоху администрации экс-президента США Дональда Трампа Майк Гилл скончался после разбойного нападения неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, сообщает Fox News по информации полиции. Уточняется, что злоумышленник залез в машину к Гиллу, выстрелил в него и сбежал.

После этого мужчина угнал автомобиль и устроил перестрелку с правоохранителями, в ходе которой погиб. В соцсети Truth Social Трамп отметил, что Гилл был «весьма уважаемым» членом его администрации.

Ранее в США скончался актер из фильма «Рокки» и бывший полузащитник национальной футбольной лиги американского футбола Карл Уэзерс. Его не стало на 77-м году жизни. По словам членов семьи актера, он «ушел во сне». Уэзерс также известен своими ролями в фильмах «Хищник» и «Счастливчик Гилмор».

Накануне президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб умер в возрасте 82 лет. В момент смерти глава государства находился в больнице в окружении жены и детей. Известно, что последние месяцы политик страдал от онкологического заболевания и даже пытался лечиться в США, однако решил вернуться домой, где и оставался до последнего дня жизни.