После урегулирования ситуации на Украине США продолжат оставаться проблемой для России. Такое заявление сделал в беседе в РИА Новости бывший помощник американского министра финансов Пол Робертс. Он отметил, что Вашингтон может дать указание киевским властям не следовать пунктам подписанного соглашения.

Неясно, позволит ли Вашингтон своей марионетке Зеленскому подписать соглашение или придерживаться его после подписания. Вашингтон продолжит создавать проблемы России, — сказал Робертс.

По его мнению, в ситуации вокруг Украины следует разбираться именно теперь, не ожидая, когда она вновь проявит себя.

Россия не должна подписывать соглашений, если в них не будет признания Украиной того, что Крым и Донбасс — не часть Украины, — подчеркнул Робертс.

Он также отметил, что Москве в результате предстоит решить, доверять ли Киеву, отказавшемуся от реализации Минских соглашений. Робертс напомнил, что у них также существовали гаранты, но они ничего не сделали.

Очередной раунд российско-украинских переговоров прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она длилась около трёх часов. По словам руководителя российской делегации Владимира Мединского, по итогам переговоров РФ начнёт существенно сокращать военную активность на киевском и черниговском направлениях.

В свою очередь, член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что Киев предлагает новую систему гарантий безопасности для страны. В качестве гарантов безопасности украинские власти видят Совбез ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Постоянный представитель королевства при ООН Барбара Вудворд заявила, что Соединённое Королевство готово выступить в качестве гаранта безопасности Украины, если поступит такое предложение.