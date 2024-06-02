Экс-чиновник Пентагона раскрыл, чего боится НАТО Экс-чиновник Пентагона Брайен: в НАТО напуганы перспективой краха Украины

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Бывший помощник заместителя Министерства обороны США Стивен Брайен в колонке для издания Weapons and Strategy написал, что страны НАТО не в состоянии оказать сопротивление России в конфликте с Украиной. В Альянсе напуганы перспективой краха Киева. Введение контингента в зону СВО закончится для Европы большим количеством мешков для трупов, отметил экс-чиновник Пентагона.

Стивен Брайен утверждает, что у Украины не хватает войск и ситуация ухудшается с каждым днем. Только в мае Киев потерял 35 тысяч солдат убитыми и ранеными, отметил он. При этом в Вашингтоне ходят слухи, что Россия может значительно увеличить численность своих войск под Харьковом, и даже создать новый фронт в Сумской области. Есть также мнение, что ВС России усилят свои действия по линии контакта и возьмут под контроль Часов Яр. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Лидеры НАТО опасаются краха Украины. Пока они гадают, что русские будут делать дальше, у них практически нет вариантов спасти Украину, — написал Брайен.

Эксперт отметил, что введение солдат НАТО в относительно небольшом количестве не является решением. Это означает лишь то, что Европа скоро будет заполнена мешками для трупов, подчеркнул он. Стивен Брайен добавил, что единственной проверенной военной силой в НАТО являются Соединенные Штаты. Но силы США в основном экспедиционные и небольшие, и они не могут сравниться с российской сухопутной армией, резюмировал он.

Ранее политолог Сергей Марков высказал мнение о возможном введении войск НАТО на Украину. По его словам, положительное решение уже принято, и Запад намерен эскалировать ситуацию.