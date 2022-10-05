Экс-аналитик Пентагона объяснила, что дают России новые регионы Экс-аналитик Пентагона Квятковски: включение новых регионов в РФ поспособствует их обороне

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Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что вхождение в состав России новых территорий дает Москве защищенную позицию для их обороны. Референдумы, проведенные в четырех регионах, лишь закрепили это изменение, отметила она в беседе с РИА Новости.

У России уже была логистическая и народная поддержка в четырех республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция. <...> Это главное изменение, которое, по сути, произошло месяцами ранее, но теперь было закреплено на референдумах, — подчеркнула аналитик.

Квятковски считает, что итоги голосования в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях показывают демократическое волеизъявление их жителей. Она уточнила, что русскоговорящие украинцы голосовали по вопросу о присоединении к России.

Ранее стало известно, что большинство россиян поддерживают вхождение освобожденных территорий Донбасса и Украины в состав России, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечается, что по мнению большинства, референдумы прошли честно. При этом россияне продемонстрировали абсолютную информированность о референдумах.