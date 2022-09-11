Экс-аналитик ЦРУ усомнился, что в МАГАТЭ назовут виновника обстрелов ЗАЭС Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ООН и МАГАТЭ не готовы признать вину Украины в обстрелах ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что эксперты МАГАТЭ и ООН под давлением США не готовы указать на того, кто действительно обстреливает Запорожскую АЭС. По его словам, они так не скажут, даже если будут находиться под огнем летящих со стороны позиций украинской армии снарядов, сообщает РИА Новости.

Вам придется принять на веру, что русские обстреливают сами себя, если вы считаете, что по ней стреляет Россия. В то же время эксперты ООН, МАГАТЭ, даже находясь под огнем снарядов, летящих с другого берега реки [Днепр], не могут признать, что их выпускает Украина и тем самым создает серьезную опасность станции, — подчеркнул экс-аналитик.

Макговерн напомнил, что похожая ситуация наблюдалась в Сирии, где ее президента Башара Асада обвиняли в организации химических атак. Позже выяснилось, что факты были недостоверны.

Это было постановкой со стороны «Белых касок» и других. Мы знаем это, а также то, что инспекторы ООН установили этот факт, но назначенные США люди повернули эти выводы вспять, — рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил: ответственность за последствия обстрелов Запорожской АЭС ляжет на Украину и те страны Совбеза ООН, которые не препятствовали действиям украинских боевиков. Он призвал СБ ООН осудить данные действия.