Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему начался украинский конфликт Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: конфликт на Украине спровоцировало расширение НАТО

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Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что предпосылкой к украинскому конфликту послужило нарушение Западом обещания не расширять НАТО. Именно из-за этого начался конфликт, хотя западные политики уверяют, что он не был спровоцирован, отметил разведчик во время заседания Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Нужно вспомнить о расширении НАТО, хоть и было дано обещание не делать этого, — напомнил Макговерн.

Разведчик рассказал, что общался с советником первого президента СССР Михаила Горбачева Виктором Кувалдиным и задавал ему вопрос, почему обещание не расширять НАТО не было зафиксировали документально. По его словам, Кувалдин сослался на множество факторов, помешавших в тот момент созданию документа. Речь, в частности шла о нежелании Германии и существовании Варшавского договора.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что в случае если бы все принятые положения Минских соглашений были последовательно исполнены Киевом, то текущей ситуации на Украине можно было избежать. Дипломат добавил, что конфликт на Украине является «кульминацией» политики постоянного расширения НАТО на восток.