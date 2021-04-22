Экс-аналитик ЦРУ объяснил, кого Путин предостерёг от «красной линии»

https://static.news.ru/photo/3d05ecfa-a372-11eb-a3dd-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, предупреждая внешних партнёров о «красной линии», обращался в первую очередь к странам Запада и Украине. Такой сигнал от российского лидера нужно принимать всерьёз, уверен бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Это было явное стремление предостеречь провокаторов не только в Киеве, но и в Вашингтоне и других столицах НАТО, — пишет эксперт в статье, опубликованной на портале Antiwar.

Макговерн проанализировал тезисы российского президента, высказанные им в послании Федеральному собранию, и пришёл к выводу, что Путин нацелен на диалог с западными партнёрами, в том числе и из числа тех, с кем отношения не ладятся. При этом он дал понять, что ответ последует на любые действия, угрожающие интересам и безопасности страны.

Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин посоветовал странам Запада не переступать «красную черту» в отношениях с РФ. По словам главы государства, у РФ есть национальные интересы, которые она будет твёрдо отстаивать в рамках международного права. Те же, кто отказывается принимать этот факт, увидят, что Россия найдёт путь отстоять свои интересы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил слова Путина о «красных линиях». По его словам, эти линии связаны с национальными интересами России. Они также касаются отношений с международными объединениями и другими странами, включая Украину.