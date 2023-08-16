Экс-агент ФБР признался в связях с российским миллиардером Дерипаской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) Чарльз Макгонигал признал себя виновным в суде по обвинению в сговоре с целью нарушения американских санкций против российского предпринимателя Олега Дерипаски, передает Bloomberg. Макгонигал, который до 2018 года возглавлял подразделение контрразведки в нью-йоркском офисе ФБР, после чего ушел на пенсию, признал, что с весны до осени 2021 года выполнял задания для Дерипаски, проводя частное расследование в отношении другого российского бизнесмена.

По информации агентства, речь идет о Владимире Потанине. Целью расследования, предположительно, было добиться внесения Потанина в санкционные списки США. Согласно обвинению, Макгонигал получил за свои услуги $17,5 тыс.

Приговор Макгонигалу запланирован на 14 декабря. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, суд продолжает рассматривать обвинения в отношении Макгонигала по делам о предоставлении ложных свидетельских показаний и фальсификации официальной документации.

Ранее Дерипаска заявлял, что при стабилизации внешнеполитической обстановки России необходимо найти в себе силы, чтобы ускоренным путем начать двигаться к настоящей, открытой рыночной экономике, опирающейся на частную собственность и свободных предпринимателей. По его мнению, для этого необходимо уравнять права бизнесменов с остальными социальными группами, например, сняв запрет на работу в органах власти.