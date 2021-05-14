Экс-агент ФБР назвала признак «упадка американской империи»

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Американская империя переживает упадок, одним из признаков этого является политическое разделение оборонного истеблишмента страны, на что указывает письмо бывших американских военных с критикой главы Белого дома Джо Байдена. Об этом заявила экс-спецагент по анализу разведывательных данных Колин Роули журналистам РИА Новости.

Я думаю, что это письмо, похоже, представляет правую сторону политической поляризации, наблюдаемой в США, которая теперь распространяется и на военных и военно-промышленный комплекс, — отметила Роули.

По её словам, такая поляризация совершенно беспрецедентна. Она считает, что в верхах США усиливаются коррупция и борьба за влияние из-за «упадка империи США — НАТО — Израиль». Бывший спецагент назвала нелепыми стремления правых и левых фракций сделать друг друга «козлами отпущения».

Роули считает нынешнее обсуждение вопросов национальной безопасности в США абсурдным. По её словам, обе политизированные стороны среди «ястребов» в военно-промышленном комплексе готовы использовать любую силу, в том числе ядерное оружие, лишь бы только сохранить контроль над империей.

13 мая 124 американских отставных генерала в своём письме усомнились в психическом и физическом состоянии здоровья главы Белого дома Джо Байдена. Они призвали граждан не игнорировать состояние президента, поскольку верховный главнокомандующий должен осознавать происходящее и принимать чёткие решения в сфере национальной безопасности.

Досталось в письме и новой американской администрации, которую военные назвали диктаторской. Они напомнили, что Байден уже провёл более 50 исполнительных указов, которые отменили эффективную политику предыдущей администрации. Причём это было сделано в обход конгресса. Военные в отставке призвали провести честные выборы, которые будут отражать волю народа, в противном случае США будут потеряны.

Тема психического здоровья Байдена периодически возникает в мировых СМИ. Так, читатели британского издания Daily Mail усомнились в адекватности 78-летнего американского президента, после того как он назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей». Они посчитали, что Байден пытается разжечь третью мировую войну.