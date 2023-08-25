Экс-агент ЦРУ: Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные выпускают в зоне проведения СВО в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, из-за этого украинские войска несут серьезные потери.

Россия выпускает в пять — семь раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы. Представьте, что у Вас в пистолете один патрон, а у меня семь. Возможно, Вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших. И тогда становится понятно, что происходит: Украина из-за огромного количества обстрелов несет значительно больше потерь, чем Россия, — сказал Джонсон.

Аналитик отметил, что на потери в рядах ВСУ указывают спутниковые снимки и количество новых захоронений в стране.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС России успешно уничтожают технику украинских войск еще до ее переброски на линию фронта. Специалист считает, что удары по объектам военной инфраструктуры противника наносят большой урон Киеву. Кроме того, российские военнослужащие массово выводят из строя украинские системы ПВО. Он также добавил, что ВСУ в ходе контрнаступления несут огромные потери. Одной из главных причин этого является отсутствие необходимого военного опыта, добавил офицер.