Экс-агент ЦРУ: Россия будет отвечать на агрессивную экспансию США

Российские военные видят агрессивное расширение влияния США и будут вынуждены отвечать на это, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт напомнил, что Вашингтон разместил в Румынии и Польше ракеты, которые могут нести ядерный заряд.

Если бы вы были русским генералом или аналитиком в разведывательном ведомстве, вы были бы сумасшедшим, если бы не рассматривали США как существенную угрозу, — пояснил Джонсон.

Он обратил внимание, что недавно генерал США Бен Ходжес назвал Россию «экзистенциальной угрозой» для Вашингтона. По мнению экс-аналитика ЦРУ, эти слова — «полный бред».

Именно Соединенные Штаты неоднократно отправляли военный контингент в другие страны и ни у кого не спрашивали на это разрешение, продолжил Джонсон. Такие операции Вашингтон совершал более чем с 200 государствами, в числе которых Афганистан, Ирак, Сирия и другие.

И кто после этого представляет экзистенциальную угрозу миру? — вопросил эксперт.

Закономерно, что Москва будет реагировать на провокации американского правительства, резюмировал Джонсон.

Ранее политолог Виктор Мизин выразил мнение, что Запад стремится расширить антироссийское «огненное кольцо». Речь идет о постепенной экспансии США и их союзников в Казахстан.