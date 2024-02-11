Экс-агент ЦРУ рассказал, что в России думают о состоянии Байдена Экс-агент ЦРУ Джонсон: в РФ считают, что Байден не в состоянии принимать решения

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Проблемы с памятью делают президента США Джо Байдена угрозой для безопасности своей страны, в России в этой связи сомневаются, что он способен управлять государством, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он отметил, в частности, что президент РФ Владимир Пути не находит смысла общаться с американским коллегой.

Он представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. <...> Теперь это усугубляется тем, что он едва помнит, где был вчера. <...> Да, он опасен. <...> Даже русские задаются вопросом, кто, черт возьми, главный, кто на самом деле принимает решения, — сказал Джонсон.

Экс-агент указал на то, что представители Республиканской партии США начали говорить о снижении когнитивных способностей главы американского государства еще три года назад. Широкое внимание общественности и СМИ к проблеме привлек отчет спецпрокурора Роберта Хёра, назвавшего Байдена «пожилым мужчиной с плохой памятью». По мнению эксперта, деменция президента продолжит развиваться.

Ранее профессор университета Джона Хопкинса хирург Марти Макари указал, что Джо Байден действительно показывает признаки прогрессирующей возрастной деменции. По его словам, надежд на улучшение состояния политика нет. Макари добавил, что путаться в словах и делать речевые ошибки — это норма для любого человека. Однако Байден имеет провалы в памяти, замедление речи, эти проблемы прогрессируют настолько быстро, что вызывают серьезное беспокойство, заключил он.

Джо Байден может даже не осознавать, что он жив, говорил в свою очередь бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что если американского лидера не привлекут к уголовному делу за хранение секретных документов дома, то тогда и его нельзя обвинять, иначе это можно будет воспринимать как избирательное преследование оппонента действующего президента страны.