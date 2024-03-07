Экс-агент ЦРУ объяснил, почему из США нужно бежать как можно скорее Экс-агент ЦРУ Бустаманте призвал американцев уехать из США к 2027 году

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нью-Йорк, США

Бывший сотрудник ЦРУ Эндрю Бустаманте, управлявший ракетной шахтой с ядерным оружием во времена холодной войны, призвал жителей США уезжать из страны из-за проблем со свободой и демократией, пишет Daily Star. Он заявил, что планирует покинуть Штаты к 2027 году, поскольку в ближайшее время государство ждут еще более тяжелые времена, чем сейчас.

Я думаю, что Соединенные Штаты сейчас переживают очень трудные времена, и я думаю, что большинство людей это понимают, — сказал Бустаманте.

По его словам, понять, что сейчас все идет не как надо, можно просто по анализу роли США в глобальных геополитических событиях. Бустаманте добавил, что страна так и не определилась с тем, хочет ли она быть настоящей демократией или частичной. Экс-военный заявил, что у его детей, если семья останется в США, не будет той свободы, которую он защищал во время ядерного сдерживания.

К сожалению, я не верю, что наша страна — по крайней мере в ближайшие 5–10 лет — станет такой страной, которая позволит детям выбирать, кем они хотят быть, — заключил Бустаманте.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что на территории Украины расположено множество объектов ЦРУ. Также, по его словам, в стране активно действуют французские и английские спецслужбы.

До этого стало известно, что США создали на Украине около российской границы 12 секретных объектов за последние восемь лет. По информации The New York Times, страна превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.