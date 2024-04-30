Экс-агент АНБ США получил срок за попытку шпионажа в пользу РФ Экс-агента АНБ США приговорили к 21 году тюрьмы за попытку шпионажа в пользу РФ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Американский суд приговорил к 21 году тюрьмы бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США 32-летнего Джаре Себастьяна Далка за попытку продать секретную информацию «российскому агенту», сообщил Минюст страны. На самом деле с ним общался сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием.

Суду стало известно, что 26 августа 2022 года в Денвере Далк запросил $85 тысяч в обмен на всю имеющуюся у него информацию у агента ФБР, которого он считал российским шпионом. Он также пообещал предоставлять сведения и дальше, после возвращения в Вашингтон.

Используя портативный компьютер и инструкции, предоставленные тайным сотрудником ФБР, 28 сентября 2023 года Далк передал пять файлов, четыре из которых содержали совершенно секретные данные. В начале сообщения он написал, что очень рад предоставить эту информацию и надеется на взаимовыгодную дружбу. ФБР его сразу же арестовало.

Этот приговор должен послужить суровым предупреждением всем, кому поручена защита информации национальной обороны, о том, что предательство этого доверия чревато последствиями, — заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Ранее в Берлине начался суд над 54-летним офицером бундесвера по обвинению в шпионаже в пользу России. Он признался, что неоднократно предлагал свои услуги в качестве агента российскому посольству, но не получил ответа.