Экс-адвоката Трампа из-за пандемии отпустят из тюрьмы под домашний арест

https://static.news.ru/photo/a9862b98-8072-11ea-be32-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Федеральное бюро тюрем США проинформировало бывшего адвоката американского лидера Дональда Трампа Майкла Коэна о досрочном освобождении из тюрьмы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили юрист осуждённого и люди, знакомые с ситуацией.

Коэн отбывает трёхлетний срок в одном из пенитенциарных учреждений штата Нью-Йорк. В тюрьме в Отисвилле COVID-19 оказались заражены 14 заключённых и семь человек из числа персонала.

Бывший юрист американского лидера должен был выйти на свободу в ноябре 2021 года, оставшуюся часть срока ему разрешат провести под домашним арестом. Перед выходом из тюрьмы мужчина пройдёт 14-дневный карантин, отмечает CNN.

В декабре 2018 года Майкл Коэн был приговорён судом в Нью-Йорке к трём годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в том числе в нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Эти средства, по данным прокуратуры, были выплачены за молчание женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. В марте 2019 года президент США сообщил, что отказал экс-адвокату в помиловании, писал NEWS.ru.