Экс-адвокат штаба Трампа признала вину во вмешательстве в выборы 2020 года CNN: экс-адвоката штаба Трампа могут приговорить к условному сроку

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Сидни Пауэлл, бывший адвокат избирательного штаба экс-президента США Дональда Трампа, пошла на сделку со следствием и признала вину во вмешательстве в выборы в США 2020 года, сообщает CNN. По данным телекомпании, ей могут назначить шесть лет условно.

В рамках признания своей вины Пауэлл признает свою роль в взломе избирательных систем в округе Коффи (штат Джорджия) в январе 2021 года. С помощью местных чиновников из Республиканской партии группа сторонников Трампа получила доступ и скопировала информацию из избирательных систем округа в надежде каким-то образом доказать, что выборы были сфальсифицированы против Трампа, — говорится в публикации.

Пауэлл стала вторым человеком, признавшим вину в рамках дела о попытке повлиять на итоги выборов 2020 года в Джорджии. Первым был поручитель по залогам Скотт Холл. По данным CNN, согласно условиям сделки, Пауэлл грозит шесть лет условно, а Холлу — пять лет условно. Всего ответчиками по делу выступают 19 лиц, 17 из них не признают вину.

В августе Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения Трампу в попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Обвинительное заключение против политика включает 11 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов и другие. Обвинения также выдвинули против соратников Трампа — адвоката Руди Джулиани и бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза.

Ранее сын Дональда Трампа обвинил систему правосудия США в двойных стандартах, поскольку организованную демократами демонстрацию в поддержку Палестины не стали оценивать как мятеж. По его словам, в стране осуждают только те акции, которые проводят республиканцы.