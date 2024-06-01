Экс-адвокат Бута рассказал, какой срок грозит Трампу на самом деле Экс-адвокат Бута Тарасов: Трампу грозит максимум 20 лет тюрьмы

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Дональд Трамп

Бывшему президенту США Дональду Трампу, признанному виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization, грозит до 20 лет лишения свободы, сообщил NEWS.ru американский адвокат Алексей Тарасов, представлявший интересы Виктора Бута. Он объяснил, что возможное назначение ему судом 136 лет тюрьмы относится к суммированию потенциальных максимальных сроков по каждому пункту обвинения.

Максимальное наказание у Дональда Трампа составляет 20 лет за преступления такого рода (New York Class E felony). Обсуждаемая цифра в 136 лет относится к суммированию потенциальных максимальных сроков по каждому из пунктов, что на практике маловероятно, — отметил он.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп — младший заявил в интервью Такеру Карлсону, что его отца действительно могут посадить в тюрьму. По его словам, решение огласить приговор 11 июля, за четыре дня до съезда Республиканской партии, было принято неслучайно.

Жюри присяжных в Нью-Йорке 30 мая признало экс-президента США Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывшего главу государства признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.