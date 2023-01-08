Экономист Вольф из США: Байден и Зеленский не признают огромных потерь

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский, Джо Байден

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский не признают огромных потерь в ходе конфликта на Украине, заявил в Twitter американский экономист Ричард Вольф. Он также отметил, что и в Конгрессе США настроены на продолжение конфликта, не считаясь с потерями и затратами на него.

Кевин Маккарти (спикер палаты представителей США – NEWS.ru) говорит, что будет драться «сколько потребуется». Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других, - написал экономист.

Ранее американская телеведущая и актриса Минди Робинсон назвала Маккарти «папиком» Зеленского и заявила, что украинский лидер использует его и финансовую поддержку стран Запада для собственного обогащения. Таким образом она ответила на Зеленскому, который поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей.

Накануне украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко назвал непостижимыми потери ВСУ в рамках вооруженного конфликта с Россией. По словам дипломата, украинская армия теряет солдат «направо и налево», при этом Киев скрывает количество погибших, как среди военных, так и среди мирных жителей.