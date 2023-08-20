Экономист: власти США помогают Украине и игнорируют пожары на Гавайях Экономист Мур обвинил власти США в бездействии при пожарах на Гавайях

Фото: Spc. Sean Walker/U.S. National/Global Look Press

Последствия лесного пожара на Гавайях

Американские власти бесперебойно помогают Украине и отправляют ей деньги и военную технику, в то же самое время пожары на Гавайях остаются незамеченными, заявил в эфире телеканала Fox News эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур. По его словам, жители Гавайских островов требовали финансовую поддержку, но остались неуслышанными. Он назвал происходящее эпидемией безумия.

Они умоляли о деньгах! И власти ничего не делали. <…> Это эпидемия безумия, — сказал экономист.

Он также утверждает, что Белый дом не обращал внимание на жертв пожаров на Мауи и продолжал вкладывать деньги в зеленую энергетику. По мнению специалиста, удар стихии произошел ее из-за изменения климата. а из-за фанатизма, при котором деньги шли не туда. куда нужно.

Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявляла, что Белый дом вместе с президентом США Джо Байденом тратит миллиарды долларов на Украину, пока пострадавшие от пожаров на Гавайях получают лишь по несколько сотен. По ее словам, у пострадавших гавайцев ничего не осталось. Она отметила, что на $700, которые предлагает Байден жителям Гавайев, можно лишь один раз сходить в супермаркет или несколько дней пожить в отеле.

Лесные пожары, вызванные засухой и ураганным ветром, бушуют на Гавайях с 8 августа. В наибольшей степени пострадал город Лахайна, расположенный на острове Мауи.