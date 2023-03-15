Экономист: США зальют деньгами проблемы банковской системы Экономист Юденков: США зальют деньгами проблемы банковской системы

Фото: Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

США «зальют деньгами» проблемы обанкротившихся Silicon Valley Bank и Signature Bank, заявил экономист Юрий Юденков. По его словам, президент Джо Байден будет гасить любые внутренние конфликты с помощью доллара, поскольку в Штатах сейчас наблюдается резкий рост экономики. Практика вливания денег в банковскую систему началась в США в 2007–2008 годах, когда американские власти выкупали банки и давали крупным структурам кредиты, чтобы те финансировали мелкие финансовые организации, уточнил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как только эта ситуация произошла, я сразу сказал, что американцы зальют деньгами проблемы Silicon Valley Bank. <...> [В 2007–2008 годах] американские власти выкупали банки за доллар и давали опосредованные кредиты крупным структурам, чтобы они поддержали мелочь. Из американского бюджета в большие банки текли миллиарды долларов, — объяснил Юденков.

Экономист добавил, что на американском фондовом рынке наблюдается падение по всем направлениям с лагом в 1,5%, тогда как в Евросоюзе проседание составляет 2,4%. Проблемы банковской системы США могут спровоцировать мировой кризис, который ударит по всем странам и России в том числе, пояснил эксперт.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что американские власти не будут спасать Silicon Valley Bank. Она отметила, что правительство США не намерено помогать инвесторам и владельцам организации так же, как во время финансового кризиса 2008 года. Йеллен заявила, что вкладчики SVB смогут вернуть средства только с тех депозитов, которые были застрахованы.