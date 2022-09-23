Экономист: США стали главным получателем выгоды от энергокризиса в Европе Экономист Адамидов: США стали главным получателем выгоды от энергокризиса в Европе

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

США стали главным получателем выгоды от энергокризиса в Европе, которая вынуждена переносить свои производства на другой континент, считает экономист Дмитрий Адамидов. Он отметил, что процесс переноса производств из Европы происходит под управлением Штатов. При этом если бы у европолитиков был выбор, они давно согласились бы на восстановление энергетического сотрудничества с Россией, но они не решают ничего самостоятельно, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Европа зависит от США политически, по сути, у ЕС не было шансов избежать энергокризиса и краха производств, потому что европейские власти начиная с 1945 года довольно несамостоятельны. И можно вспомнить такую же историю, как США отнимали у Великобритании мировое лидерство после Второй мировой войны. Это выражалось в том, что послевоенный экономический бум не коснулся британцев, но был во всех странах континентальной Европы, вспомним так называемое немецкое чудо, итальянское чудо и другие национальные промышленные подъемы, а в Англии такого не было, — сказал эксперт.

Адамидов подчеркнул, что из-за энергокризиса Европа вынуждена под страхом закрытия переносить свое производство в США. Речь идет о сталелитейных компаниях, заводах удобрений и прочих энергоемких товаров, составляющих основу экономической активности. Европейские промышленники переносят свои мощности в США, хотя понимают, что это чревато логистическими издержками и подорожанием себестоимости выпуска продукции.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что энергетический кризис в Европе продолжает нарастать. По его словам, потребители уже получают счета за ЖКХ, которые не в состоянии оплачивать.