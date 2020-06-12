Экономист спрогнозировал обрушение американской валюты

https://static.news.ru/photo/cb2603e4-ada5-11ea-97a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист исследовательского центра при Йельском университете Стивен Роуч спрогнозировал крушение доллара в 2021 году. Аналитик назвал несколько причин, которые повлияют на американскую валюту.

По его словам, наибольшее влияние на доллар окажут растущий внешний долг США, снижение размеров сбережений в валюте и ухудшение взаимоотношений с Китаем. Также негативно скажутся взаимоотношения президента США Дональда Трампа с международными альянсами и фондами. Все эти факторы могут привести к тому, что американская валюта может потерять свою роль на мировой арене, пишет Bloomberg.

Да, опасные звоночки есть. Они давно есть, и накапливаются. Но тут надо понимать, что сейчас тяжело не только США, трясет всех. И пока, несмотря ни на что, экономика Штатов остается одной из самых крупнейших и самых эффективных. Если бы было по-другому, США просто не смогли бы наращивать свой долг в нынешних, не укладывающихся уже в уме, масштабах — и доллар давно бы грохнулся, — отметил российский экономист Игорь Николаев.

Как ранее писал NEWS.ru, госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов. Это связано с борьбой страны с пандемией коронавируса.