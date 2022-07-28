Экономист рассказал, как повышение ключевой ставки в США повлияет на Россию Экономист Григорьев: повышение ключевой ставки в США слабо скажется на экономике России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение базовой процентной ставки в США практически никак не скажется на российской экономике и валюте, так как после начала спецоперации на Украине Россия изменила свое участие в мировой экономике, заявил кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Вместе с этим он подчеркнул, что решение Вашингтона так или иначе повлияет на экономику зарубежных стран, пишет Lenta.ru.

Современная экономика носит глобальный характер. Финансовые рынки тоже. Есть довольно большой объем капитала, который его владельцы перемещают из страны в страну в зависимости от того, где выгоднее его вложить в акции и облигации. Поэтому на мировой экономике этот шаг скажется, — высказался Григорьев.

Он предположил, что повышение ставки приведет к тому, что мировые инвесторы начнут вкладывать средства в американский рынок. В связи с этим, пояснил экономист, укрепится американский доллар, а местная экономика получит валютные ресурсы для развития. Григорьев уточнил, что такая тенденция негативно скажется на государствах, откуда инвесторы будут выводить свой капитал в пользу активов США.

Ранее Федеральная резервная система США, которая выполняет функции Центробанка страны, повысила базовую процентную ставку на 0,75 п. п., до 2,25–2,5%. Также ФРС считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона ставки. За увеличение ставки проголосовали все члены комитета.