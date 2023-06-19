Экономист рассказал, как действия ФРС разгоняют инфляцию в США Экономист Хазин рассказал о росте инфляции в США из-за ошибок ФРС

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Федеральная резервная система США совершает ошибки, которые становятся частью большой беды глобального Запада, рассказал в беседе с «Царьградом» экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин. Он обратил внимание на характер заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, требовавшего от Белого дома снять лимит госдолга.

Пауэлл на своих предыдущих пресс-конференциях несколько истерил, и истерика эта была такая: он требовал от Белого дома принять решение. Формальный повод — это снятие лимита госдолга. Но это именно повод. Потому что реальная подоплека была иной. Есть два решения. Одно политическое — это перенос центра тяжести США из Европы в Юго-Восточную Азию. А второе — ужесточение денежно-кредитной политики смягчения. <...> И Пауэлл четко сказал об ужесточении, — пояснил эксперт.

Как указал Хазин, подобные решения приводят к тому, что инфляция в США продолжает расти, а уровень жизни населения падает. И Пауэлл, по мнению аналитика, не может объяснить, что происходит. Также Хазин добавил, что действия ФРС соответствуют определенной экономической модели.

Невозможно высказывать альтернативное мнение. То есть они настолько истребили любое отклонение от либеральной линии, что теперь они бессильны, — резюмировал эксперт.

Ранее аналитик Павел Самиев высказал мнение, что европейскую экономику может ожидать длительная рецессия из-за подорожания энергоресурсов.