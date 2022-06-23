Экономист раскрыл заговор Запада по свержению Путина Экономист Хазин раскрыл заговор Запада по свержению Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Ключевая задача Запада заключается в том, чтобы свергнуть президента России Владимира Путина с его должности, именно для этих целей зарубежные кураторы спровоцировали начало спецоперации, заявил экономист Михаил Хазин в беседе с «Царьградом». Он считает, что изначально конфликт на Украине должен был развернуться на территории России.

По его мнению, чтобы не допустить развертывания военного столкновения на территории РФ, власти страны приняли решение нанести превентивный удар и начать спецоперацию. Экономист не исключил вероятности того, что в рамках заговора Запад мог бы решиться на использование ядерного оружия.

Аргументируя свою точку зрения, Хазин напомнил об активной пропаганде США и их сателлитов, направленной против России и Путина лично. Он считает, что если бы спецоперация на Украине не началась, Запад обвинил бы российского лидера в поражении и призвал к отставке.

То есть пиар-кампания готовилась с учётом обоих возможных сценариев. Это была именно пиар-кампания, потому что, как только бюджеты кончились, объём новостей про Украину резко упал, — резюмировал экономист.

Ранее генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может быть убит в результате заговора правящих киевских элит. Генерал сообщил, что такие вещи «делаются элементарно» и привёл в пример вертолёт Stinger, который сбили ВСУ, а списали на ВС РФ.