Экономист предрек тяжелые последствия для доллара при дефолте в США Экономист Макдоналд предрек свержение доллара как основной валюты в мире при дефолте в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если в США произойдет дефолт, то доллар может свергнут как основная мировая резервная валюта, такое мнение в своей статье для National Interest выразил экономист Скотт Макдоналд. Эксперт предполагает, что дефол тяжело скажется на гражданах США и положении Соединенных Штатов в мире.

Одно из серьезных опасений, связанных с потенциальным дефолтом, заключается в том, что такое событие придаст дополнительный импульс свержению доллара США как основной мировой резервной валюты, — пишет Макдоналд.

Экономист полагает, что Россия, Китай, Южная Африка и другие страны начали торговые операции в альтернативных валютах по большей части из-за развязанного Вашингтоном экономическим давлением на Москву.

Он обратил внимание на то, что дефолт окажется спровоцирован «отсутствием политической воли». Макдоналд указал на то, что США лишатся возможности «бесконечно печатать деньги» в виде облигаций казначейства и иных ценных бумаг.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден рассчитывает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт. Если этого не произойдет США окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства с катастрофическими последствиями.