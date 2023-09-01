Экономист оценил влияние расширения БРИКС на западные санкции Экономист Сакс: расширение БРИКС окажет огромное влияние на западные санкции

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Расширение состава БРИКС будет оказывать существенное воздействие на санкции со стороны западных стран, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью РИА Новости. Он отметил, что в большинстве стран мира санкции считают нарушением международного права.

Западные санкции не являются очень мощными в ситуации, когда значительная или большая часть мира настроена против них. Страны БРИКС оказывают сопротивление западным санкциям, и это имеет огромное значение, — заявил экономист Джеффри Сакс.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. На прошлой неделе в Йоханнесбурге состоялся саммит БРИКС, в ходе которого лидеры объявили о намерении пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Официально расширение состава группы запланировано на 1 января 2024 года.

Президент Южноафриканской торгово-промышленной палаты Мто Ксулу ранее выражал сомнения по поводу скорого появления единой валюты для стран — участниц БРИКС. По его словам, для начала странам нужно увеличить долю взаимной торговли в национальных валютах.