Экономист объяснил интерес США в поставках украинского зерна в ЕС Экономист Дудчак: США бьют по Евросоюзу, лоббируя поставки украинского зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США напрямую заинтересованы в беспошлинных поставках украинского зерна в Европу, так как американские компании давно интегрированы в эту сферу деятельности Украины, заявил в беседе с NEWS.ru экономист Александр Дудчак. По его мнению, власти ЕС под давлением Штатов могут пролоббировать полное открытие европейского рынка для Киева.

ЕС может попытаться такое провернуть под давлением Штатов. Американские аграрные корпорации — основные выгодополучатели от торговли украинской продукцией, потому что во многом они давно внедрились в сельскохозяйственный капитал Украины и зарабатывают на всех перемещениях сельхозпродукции, — заметил эксперт.

По словам Дудчака, США планомерно наносят ущерб странам Евросоюза, который видится им экономическим конкурентом. Первым сильным ударом, считает эксперт, был подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», за счет которого Европа лишилась относительно дешевых углеводородов из России.

Теперь такую же операцию проворачивают с нанесением ущерба аграрному сектору ЕС. Штаты банкротят значительную часть восточно-европейских фермеров. А Европа зачастую прогибается под давлением и принимает решения, которые ей вредят. Хотя смысла в открытии европейского рынка для украинцев у ЕС нет, — добавил собеседник.

В странах Европы продолжаются митинги фермеров, которые протестуют против поставок украинского зерна. В Польше 9 февраля стартовала масштабная акция, которая продлится до 10 марта. Главной целью забастовки ее организаторы называют полный запрет импорта аграрной продукции с Украины, а также отмену всех льгот для украинских перевозчиков.

Сам Киев ожидает, что ЕС в ближайшие месяцы официально продлит отмену пошлин на украинский импорт. Кроме того, премьер страны Денис Шмыгаль выражал надежду на полную интеграцию с европейским рынком и закрепление беспошлинной торговли в соглашении об ассоциации с Евросоюзом.