Экономист назвал скрытую цель США в отношении Германии и России Профессор Крайс: США с помощью войны хотят помешать дружбе России и Германии

Фото: Manfred Vollmer/Global Look Press

Вашингтон заинтересован в обострении ситуации на Украине и расширении территории боевых действий. Такое мнение высказал на страницах издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор экономики Кристиан Крайс. По его мнению, масштабная война помогла бы США решить проблемы с перепроизводством и долгами.

Эксперт отметил, что боевые действия с участием войск стран НАТО позволили бы Штатам решить свои личные проблемы, связанные с накопившимися долгами и перепроизводством. Крайс предположил, что в результате конфликта в Центральной Европе США надеются на уничтожение большей части производственных мощностей.

Однако главное, чего, как считает эксперт, пытается избежать Белый дом, это сотрудничества между Москвой и Берлином. В этой связи в настоящее время Вашингтон намеревается разорить именно Германию, подчеркнул Крайс.

По его словам, экономические прогнозы ФРГ с каждым днем все больше ухудшаются, стране грозит обнищание и деиндустриализация. больше всего при этом пострадают малый и средний бизнес, резюмирует экономист.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что оружие, которое Германия поставила ВСУ, позволяет изменить ситуацию на востоке Украины. При этом он отметил, что Берлин будет и далее придерживаться ранее занятой позиции по поводу военной помощи Киеву.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе своего визита в Киев заверила, что ФРГ продолжит помогать Украине оружием. Однако при этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о поставке танков. Министр лишь заверила украинские власти, что Берлин всегда готов обсуждать с партнерами дальнейшие шаги по оказанию помощи Киеву.