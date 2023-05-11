Экономист назвал госдолг США миной замедленного действия Экономист Масленников назвал повышение госдолга США миной замедленного действия

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Стремительный рост государственного долга США является миной замедленного действия, считает руководитель направления финансов и экономики Института современного развития Никита Масленников. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что до этого Вашингтону удавалось обойтись без сильных экономических потерь, кроме времен пандемии. Он уточнил, что возможность дефолта в этом году невысокая.

Это количественное смягчение, накачивание долларовой ликвидностью рынка — благодаря этому американцы смогли пройти все прошлое десятилетие без особенно сильных потерь, за исключением пандемии. Но тем не менее обмануть экономику достаточно сложно. Если у нас идет стремительный рост государственного долга — это всегда мина замедленного действия, — уточнил эксперт.

По словам экономиста, государственный долг вызван прежде всего несоизмеримыми расходами на реализацию различных проектов, в том числе на военную помощь странам-союзницам. Масленников выразил уверенность, что при этом президент США Джо Байден не станет отказываться от военных расходов.

Эксперт отметил, что подобные ситуации в США происходят достаточно часто, но всегда заканчиваются компромиссом между республиканцами и демократами. По его словам, компромисс заключается в снижении расходов в обмен на повышение госдолга. Масленников уверен, что Байден пойдет по этому пути, так как в ином случае ему придется воспользоваться поправкой к Конституции, которая позволяет президенту увеличить госдолг без согласования. Подобная ситуация привела бы к обострению отношений и конституционному кризису.

Байден ранее пообещал всему миру проблемы, если в США наступит дефолт. Американский лидер обвинил республиканцев в создании текущего кризиса, утверждая, что у Соединенных Штатов Америки есть ресурсы для погашения долгов.