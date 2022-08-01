Экономист из США рассказал о мировых последствиях конфликта на Украине Экономист из США: Украина исчезнет или начнется третья мировая

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Американский экономист Джеффри Сакс предупредил, что конфликт на Украине не закончится поражением президента России Владимира Путина. По его словам, которые приводит «Царьград», при закреплении нынешней ситуации Украина исчезнет с карты, в противном случае не исключена третья мировая война.

Сакс заявил, что военные действия закончатся, когда НАТО признает, что не будет расширяться за счёт Украины, и когда будет достигнут результат переговоров. По его мнению, действиям против России следует положить конец и прекратить антироссийскую риторику. Начало конфликта, утверждает Сакс, спровоцировали США, распространяя заявления о расширении НАТО на восток.

Если мы будем продолжать идти по тому пути, по которому мы идём сейчас, Украина исчезнет с карты, либо начнётся третья мировая война, — указал экономист.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол предположил, что в НАТО больше не следует принимать постсоветские страны. По его словам, от такого расширения Альянса надо отказаться, какая бы выгода не была бы упущена, о чем свидетельствуют возможные последствия последнего расширения НАТО. Так, Россия вряд ли потерпит размещения в Финляндии некоторых систем вооружения.