«Его позиция отличается»: Кеннеди-младший озвучил мнение по Украине Кеннеди-младший призвал усилить границы юга США и прекратить помощь Киеву

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает одновременно за ужесточение безопасности границы с Мексикой и прекращение финансовой помощи Украины, сообщила РИА Новости пресс-служба избирательного штаба политика. Там отметили, что этим «его позиция отличается» от позиций действующего лидера Штатов Джо Байдена и республиканцев.

Позиция господина Кеннеди отличается как от позиции президента Байдена, так и от позиции республиканцев. Он поддерживает усиление безопасности границы, чтобы положить конец неконтролируемому потоку нелегальной иммиграции. И он также поддерживает прекращение финансирования войны на Украине, — уточнили в штабе.

В начале января в США объявился новый кандидат в президенты. Роберт Кеннеди — младший собрал в штате Юта необходимое количество подписей для выдвижения на выборах в 2024 году. Он является племянником экс-президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году в Далласе.

Ранее Кеннеди-младший утверждал, что от граждан США скрывают данные об истинном состоянии Вооруженных сил Украины, хотя даже ведущие СМИ страны признают провал украинского контрнаступления. Политик намекнул, что «неоконсерваторы Джо Байдена» — Энтони Блинкен и Виктория Нуланд — своей поддержкой Киева «приближают человечество на несколько шагов к ядерному уничтожению».

Также Роберт Кеннеди — младший заявлял, что став президентом, завершит украинский конфликт за 100 дней. По его словам, это произойдет на лучших условиях, чем можно ожидать. Политик пообещал немедленно приступить к решению данного вопроса, как только он займет пост главы Белого дома.