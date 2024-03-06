Единственный соперник Трампа покинет президентскую гонку WSJ: Никки Хейли планирует приостановить участие в праймериз республиканцев

Фото: Sean Rayford/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никки Хейли

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли планирует приостановить участие в праймериз республиканцев, сообщила The Wall Street Journal. Таким образом, экс-президент Дональд Трамп лишается единственного соперника-сопартийца. По данным газеты, Хейли объявит о своем решении 6 марта и призовет экс-президента США Дональда Трампа заручиться поддержкой ее сторонников.

Хейли планирует приостановить свою предвыборную кампанию в президенты от Республиканской партии, — говорится в публикации.

По данным источников WSJ, в своем заявлении Хейли собирается подчеркнуть, что продолжит выступать за консервативный курс политики, а также против изоляционизма и отсутствия финансовой дисциплины.

Ранее Хейли одержала первую победу над Трампом на праймериз в округе Колумбия. Экс-постпред США при ООН набрала 62,8% голосов, Трамп — 33,3%. В Колумбии действует правило «победитель получает все», поэтому Хейли заручилась поддержкой всех 19 делегатов. При этом Трамп по итогам супервторника одержал победу на праймериз в 13 штатах из 15.

Политолог Андрей Перла высказал мнение, что шансы Трампа вернуться в Белый дом не настолько велики. По словам эксперта, республиканский истеблишмент в штате Вермонт, а также наиболее образованные и богатые республиканцы выступают против Трампа и могут подорвать его кампанию.