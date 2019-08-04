https://static.news.ru/photo/18ecdf18-b69d-11e9-b1f4-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп за свои первые два года на посту достиг большего, чем любой другой хозяин Белого дома. Об этом заявил личный адвокат главы американской администрации Рудольф Джулиани.

По его словам, в отношении действующего лидера политические враги вели расследование. Были потрачены $40 млн, следователи опросили 500 человек, изучили миллионы документов. В результате уличить главу Штатов в связях с Россией не удалось, передаёт ТАСС со ссылкой на интервью в газете «Расон».

Все задаются вопросом, как этот человек достиг так много в ходе этого расследования против него, его семьи и друзей. Можно сказать, что Трамп достиг за свои первые два года больше, чем любой другой президент в истории США, — сказал Джулиани.

Как ранее писал News.ru, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. Об этом говорится в докладе, который обнародовало Министерство юстиции.