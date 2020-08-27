Джордж Флойд страдал проблемами с дыханием до своего задержания

https://static.news.ru/photo/dd72dd4e-e89f-11ea-ad48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote via www.imago-images.de/Global Look Press

Согласно результатам вскрытия афроамериканца Джорджа Флойда, убийство которого силовиками стало поводом для массовых протестов в США, мужчина испытывал проблемы с дыханием до своего задержания полицейскими.

Согласно заключению главного окружного судмедэксперта, патологоанатома Эндрю Бейкера, в крови пациента было так много фентанила и метамфетамина, что, если бы его тело нашли дома, причиной смерти была бы передозировка, передаёт National Rewiew.

Лёгкие погибшего были в два – три раза больше нормы и отекли из-за наркотиков. В результате можно сделать предположение, что он умирал ещё до своего задержания. Косвенным признаком этого является то, что он жаловался на проблемы с дыханием, когда полицейские ещё не начали применять к нему силу.

Такие выводы были сделаны ещё 1 июня, однако опубликовали их только сейчас.

25 мая полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) задержали 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.