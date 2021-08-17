Буш напомнил Байдену об ответственности перед афганцами

Экс-президент США Джордж Буш — младший в своём выступлении призвал нынешнего хозяина Овального кабинета Джо Байдена упростить афганцам возможность переехать в Штаты. Об этом сообщает New York Post.

Бывший глава Белого дома напомнил, что администрация Байдена несёт ответственность за жизнь афганцев, которые помогали американцам. Он призвал администрацию максимально упростить «бюрократию» для эвакуации беженцев из Афганистана. В своём выступлении бывший политик отметил, что сотрудничавшие с армией США и официальным правительством страны афганцы находятся в группе риска, как и в те времена, когда они были на острие внутреннего прогресса своей страны.

Именно на первом президентском сроке Джордж Буш — младший начал антитеррористическую операцию в Афганистане в 2001 году. Вторжение в страну было оправдано борьбой с террористическим режимом в стране и охотой на главу группировки «Аль-Каида» (организация запрещена на территории РФ) Усаму бен Ладена — главного организатора атаки смертников на башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) без боя за несколько часов взяли Кабул. Они разоружили сотрудников сил безопасности и охрану телецентра и государственного радио Афганистана. После этого все были распущены по домам. Официальный представитель боевиков от имени своего руководства гарантировал всем иностранцам и дипломатическим представительствам безопасность.