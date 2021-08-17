Буш напомнил Байдену об ответственности перед афганцами

Экс-президент США Джордж Буш — младший в своём выступлении призвал нынешнего хозяина Овального кабинета Джо Байдена упростить афганцам возможность переехать в Штаты. Об этом сообщает New York Post.
Бывший глава Белого дома напомнил, что администрация Байдена
Именно на первом президентском сроке Джордж Буш — младший начал антитеррористическую операцию в Афганистане в 2001 году. Вторжение в страну было оправдано борьбой с террористическим режимом в стране и охотой на главу группировки «Аль-Каида» (организация запрещена на территории РФ) Усаму бен Ладена — главного организатора атаки смертников на башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.
Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) без боя за несколько часов взяли Кабул. Они разоружили сотрудников сил безопасности и охрану телецентра и государственного радио Афганистана. После этого все были распущены по домам. Официальный представитель боевиков от имени своего руководства гарантировал всем иностранцам и дипломатическим представительствам безопасность.