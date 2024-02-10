Джонни Депп может появиться в новых «Пиратах Карибского моря» MyTimeToShineHello: Disney хочет вернуть Деппа в фильм «Пираты Карибского моря 6»

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Джонни Депп в роли капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Голливудский актер Джонни Депп, известный по роли капитана Джека Воробья в фильмах «Пираты Карибского моря», может появиться в шестой части франшизы, рассказал инсайдер MyTimeToShineHello в X (Twitter). При этом отмечается, что Disney планирует дать ему всего лишь небольшую второстепенную роль.

По данным источника из Голливуда, новая часть «Пиратов» будет частично сниматься на Гаити, а ведущая роль достанется гаитянке. Это пересекается с недавними сообщениями в СМИ, что каст возглавит звезда сериала «Медведь» Айо Эдебири. При этом не уточняется, будет ли шестой фильм сюжетным продолжением, спин-оффом или ребутом.

Ранее студия несколько раз меняла свое мнение о возможности возвращения Деппа к роли Джека Воробья. Такое непостоянство было вызвано скандалами, которые сопровождали последний брак актера с коллегой по картине «Ромовый дневник» Эмбер Херд. Несмотря на то что суд встал на сторону актера и оправдал его по делу о насилии по отношению к супруге, репутация Деппа была подмочена.

Летом 2023 года пиар-менеджер группы «ЯМОРЕ» заявила, что музыканты ведут переговоры с Джонни Деппом о его приезде в Россию для записи песни. Позже менеджер актера опроверг эти данные и подчеркнул, что в планах у звезды нет визита в Москву.