Джо Байдену больше всех НАТО Президент США может заплатить немалую цену за вступление Швеции и Финляндии в Альянс

Джо Байден / Фото IMAGO/Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден в четверг примет в Белом доме премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё, чтобы обсудить поданные накануне их послами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официальные заявки на членство в альянсе. «Я думаю, у нас все будет в порядке», — заверил журналистов накануне встречи с лидерами Швеции и Финляндии глава Белого дома.

Поддержка скорейшего принятия в НАТО двух скандинавских государств, согласившихся отказаться от своего нейтралитета, призвана подтвердить американское лидерство в укреплении единства западных союзников и обеспечении евроатлантической безопасности, понимаемом Вашингтоном как расширение глобального пояса сдерживания России.

Однако процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, который Джо Байден, судя по всему, рассчитывает записать в свой актив как главную победу в Европе после начала российской спецоперации на Украине, грозит ему серьёзными издержками из-за продолжающегося демарша Турции, закручивающей интригу вокруг планируемого расширения Альянса всё круче.

По данным ряда источников, Анкара требует серьёзных уступок в обмен на согласие поддержать заявки Стокгольма и Хельсинки, включая возможную отмену американских санкций за приобретение российских систем С-400, введённых предыдущей администрацией президента Трампа.

Весьма символично, что переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё продолжат майский дипломатический марафон президента США, демонстрирующего глобальное лидерство в ходе многочисленных контактов с союзниками как на Западе, так и на Востоке. Общению с главами двух скандинавских стран на этой неделе предшествовала встреча Джо Байдена с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, в ходе которой обсуждались вопросы укрепления юго-восточного фланга НАТО.

Саули Ниинистё и Магдалена Андерссон IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

А уже в пятницу Джо Байден отправится в поездку по Индо-Тихоокеанскому региону, в рамках которой в Токио пройдёт саммит Четырехстороннего диалога по безопасности — QUAD с участием лидеров Японии, Индии и Австралии. Переговоры с союзниками, представляющими разные континенты, призваны соединить североатлантическую и индо-тихоокеанскую компоненту в единую концепцию международной безопасности, как её сегодня понимают в Белом доме. Фактически, она идет в русле с новой стратегией «глобального НАТО», которая будет принята 28-30 июня на саммите Альянса в Мадриде.

Одним из ключевых звеньев в этой многоходовой геополитической комбинации для Джо Байдена и должен стать скорейший прием в НАТО Швеции и Финляндии, за день до визита лидеров двух стран в Вашингтон официально подавших заявку на вступление в Альянс в его штаб-квартире в Брюсселе.

В ходе состоявшейся в среду встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом посол Финляндии Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернхофф передали ему письма, «выражающие заинтересованность» их стран во вступлении в Альянс.

Встреча генсека Столтенберга с послами двух скандинавских стран дала старт многоступенчатому процессу их приёма в НАТО, который евроатлантические союзники хотели бы завершить в кратчайшие сроки. Согласно процедуре, заявки на вступление сначала должен рассмотреть Совет НАТО, после чего соглашение о членстве предстоит ратифицировать на национальном уровне в парламентах 30 стран-членов альянса.

Накануне подачи заявок на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон отметила, что две страны решили «идти рука об руку в ходе всего процесса» вступления в Альянс.

При этом главы двух скандинавских государств накануне встречи с Джо Байденом открыто заявили о том, что решили доверить свою безопасность НАТО, рассчитывая на американское лидерство в противостоянии с Россией. «Президент Ниинистё и премьер-министр Андерссон обсудят, среди прочего, членство Финляндии и Швеции в НАТО, агрессивную войну России на Украине и отношения между Европой и США в изменившейся ситуации с безопасностью», — сообщила канцелярия президента Финляндии накануне переговоров в Белом доме.

«Риски для Швеции в последнее время возросли. Речь в первую очередь идёт не об обычных воинских частях вдоль границы. Речь может идти об операциях влияния, информационных кампаниях, кибератаках и саботаже. В этом наборе много инструментов, которые может использовать Россия», — предупредил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, по мнению которого с момента подачи заявки на вступление в НАТО до полноправного членства в Альянсе могут возникнуть новые угрозы со стороны Москвы.

В этой ситуации встреча лидеров Швеции и Финляндии с президентом Байденом, по замыслу её организаторов, призвана обеспечить условия для того, чтобы в ходе их приёма в НАТО не возникло никаких осечек или осложнений, способных порождать новые риски и внести в ряды Альянса новый раскол.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли будут США вместе с союзниками по НАТО стать гарантами безопасности Швеции и Финляндии ещё до того, как они станут членами альянса, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби дал понять, что такие гарантии могут быть предоставлены, однако призвал слишком не забегать вперед. «Это многоступенчатый процесс — от заявки до присоединения. Если будет необходимость в поддержке этих стран в период от подачи заявки до присоединения, то мы сможем работать по этому вопросу. Но я бы не стал говорить о том, где мы сейчас находимся», — пояснил Джон Кирби.

В свою очередь, официальные представители Белого дома и Госдепа США накануне переговоров Джо Байдена с лидерами Финляндии и Швеции сделали акцент на важности сохранения единства НАТО, поставленного под сомнение отсутствием согласия на их вступление в Альянс со стороны Турции.

«Мы уверены, что как альянс мы достигнем консенсуса относительно вхождения Финляндии и Швеции в состав НАТО. И Финляндия, и Швеция являются близкими и ценными партнёрами в сфере обороны для США и НАТО», — отметила новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

При этом выразивший уверенность в «наличии прочного консенсуса по поводу принятия Финляндии и Швеции в Альянс» официальный представитель Госдепа США Нед Прайс всячески уходил от вопросов, насколько серьёзными могут быть проблемы особой позиции Турции. «Не нам говорить от лица правительства Турции. Мы можем говорить как член НАТО», — заметил Нед Прайс. На просьбу журналистов уточнить, «запрашивала ли Турция что-либо у США в обмен» на поддержку заявок Финляндии и Швеции, представитель Госдепа вновь уклонился от ответа.

«Мы не собираемся рассказывать о частных беседах», — многозначительно заметил Прайс, сохранив интригу вокруг того, как и на каких условиях может разрешиться коллизия, связанная с турецким демаршем.

Как следует из сообщения Госдепа, тему сохранения солидарности в рядах НАТО на фоне кризиса на Украине первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман обсудила в понедельник с замглавы МИД Турции Седатом Оналом.

Йенс Столтенберг Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал урегулировать с Турцией все вопросы, связанные с её озабоченностью в отношении собственной безопасности. «Турция — ценный союзник, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент», — написал в Twitter Йенс Столтенберг.

Опасения того, что демарш Анкары может смазать эффект от демонстрации нового единства НАТО при американском лидерстве стали расти после серии громких заявлений президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана.

«Ни одна из этих стран не имеет чёткой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций. Мы не можем сказать да» присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции», — заявил президент Эрдоган в понедельник, напомнив о лояльном отношении Хельсинки и Стокгольма к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара объявила террористической организацией.

По сообщению Bloomberg, ссылающегося на турецких официальных лиц, в обмен на согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО Анкара требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, которые они ввели против Турции «после её вторжения в Сирию в 2019 году, чтобы оттеснить от границы курдские «Отряды народной самообороны».

Ключевой запросной позицией Анкары, адресованной президенту Байдену, также может стать снятие санкций США за приобретение российских системы С-400. Согласно ряду утечек, турецкая сторона добивается отмены решения предыдущей администрации США исключить Анкару из программы по производству американских истребителей F-35 в наказание за ключевую оборонную сделку с Москвой. При этом цитируемые агентством Bloomberg турецкие источники отмечают: позиция Анкары по членству Швеции и Финляндии в НАТО «никак не связана со связями Турции и России или с дружбой президента Эрдогана с российским президентом Путиным», а продиктована «собственными национальными интересами».

В связи с этим весьма символично, что накануне переговоров Джо Байдена с лидерами Финляндии и Швеции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провёл в Вашингтоне встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой обсуждались вопросы двустороннего оборонного сотрудничества, включая возможность поставок Анкаре истребителей F-16.

Напомним, что ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 после её исключения из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России ЗРК С-400.

Таким образом, рассчитывающий представить вступление Швеции и Финляндии в НАТО как свою главную победу в Европе на пути сдерживания России президент Байден, возможно, в итоге будет вынужден заплатить за это немалую цену, пойдя на многие уступки Анкаре, включая отказ от американских санкций против Турции, введённых за оборонное сотрудничество с Россией.