Джо Байдена назвали настоящим победителем в деле по импичменту Трампа

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Истинным победителем в процессе по импичменту экс-лидера США Дональда Трампа, завершившимся его оправданием, стал действующий глава государства Джо Байден, считает автор американского журнала The National Interest Джейкоб Хейлбрунн. Он уверен, что затянутая процедура могла бы помешать руководителю державы продвигать собственную повестку.

Публицист добавил, что завершение рассмотрения дела Трампа позволит Байдену сконцентрировать внимание на принятии проекта закона о выделении помощи при пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в размере $1,9 трлн, что крайне важно для «политического благополучия» Демократической партии, говорится в статье Хейлбрунна.

Оправдание экс-лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в Сенате США стало ожидаемым, истерика, устроенная демократами, «фальшивые слёзы» и подредактированные фразы политика с целью доказать его вину в штурме Капитолия не помогли, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, соотношение сил в сенате не позволило импичменту пройти, бывший глава государства остался на политической сцене.

Трамп стал единственным президентом США, получившим два импичмента в палате представителей. Но при этом оба раза он был оправдан сенаторами. Второй процесс проходил уже после того, как Дональд Трамп покинул пост президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против Дональда Трампа, оправданного сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу, «не подлежит сомнению». Верхняя палата Конгресса США 13 февраля не набрала необходимых двух третей голосов для вынесения импичмента бывшему хозяину Белого дома.