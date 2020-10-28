Джо Байден проголосовал на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/66625890-1948-11eb-83b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Кандидат на пост хозяина Белого дома Джо Байден отдал свой голос на президентских выборах в штате Делавэр. Транслировали голосование местные телеканалы.

Избирательный участок, на который пришла чета Байденов, находился в городе Уилмингтон. И кандидат в президенты, и его супруга были в масках. Он — в многоразовой голубой, а супруга — в многоразовой чёрной.

Байдена у избирательного участка встретили сторонники и журналисты. Кандидат в президенты подтвердил, что отдал свой голос на выборах лидера США. При этом то, что происходило внутри участка, местные телеканалы не показывали.

Участки для досрочного голосования открылись в США 24 октября и будут работать до 3 ноября. К 26 октября в Штатах в досрочном голосовании приняли участие уже 60 082 857 американцев. Более 40,1 млн человек отдали свой голос по почте, ещё около 19,9 млн — лично.

Как писал NEWS.ru, жители Нью-Йорка, желающие проголосовать за одного из кандидатов в президенты США, досрочно выстраиваются в километровые очереди у избирательных участков, открывшихся 24 октября.