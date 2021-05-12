Джо Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США

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В США судья согласился с наличием целого ряда отягчающих обстоятельств в деле экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Об этом сообщает Associated Press.

В мае 2020 года в ходе задержания Джорджа Флойда Шовин применил особую жестокость и превысил полномочия. Полицейский удерживал задержанного на земле уже в тот момент, когда афроамериканец потерял сознание и...