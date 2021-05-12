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Джо Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США

02:13, 13 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак подписал президент США Джо Байден. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

В сообщении говорится, что подписанный указ призван повысить кибербезопасность всей страны.

Недавние инциденты в сфере кибербезопасности, такие как с SolarWinds, Microsoft Exchange и Colonial Pipeline, <...> являются отрезвляющим напоминанием о том, что организации частного и государственного секторов США всё чаще сталкиваются с изощрённой злонамеренной киберактивностью как со стороны государственных действующих лиц, так и со стороны киберпреступников, — пишет пресс-служба СНБ.

Ранее сообщалось о том, что работа самого крупного в США Колониального трубопровода приостановлена из-за действий хакеров. «Определённые системы» трубопровода превентивно отключили после кибератаки, которая «временно остановила все операции конвейера и затронула некоторые IT-системы».

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