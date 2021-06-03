Джо Байден перепутал количество месяцев в году

https://static.news.ru/photo/372aa5c2-c452-11eb-af34-96000091f725_660.jpg Джо Байден и Камала Харрис Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американского президента Джо Байдена снова поймали на речевой ошибке. На этот раз 78-летний политик перепутал количество месяцев в году. Об этом в четверг, 3 июня, пишет «МК».

Байден выступал с речью о борьбе с коронавирусом и вакцинации. В ходе своего монолога он сказал, что на данный момент с января прошло уже 15 месяцев.

С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число суточных заражений снизилось с 184 000 до 19 000, — подчеркнул президент.

Пресс-служба Белого дома, публикуя текст выступления Байдена, исправила ошибку политика, но и не стала её скрывать. В стенограмме цифра 15 зачёркнута, а цифра 5 поставлена рядом в скобках.

Это уже не первый случай, когда Байден попадается на ошибках в речи. Так, в прошлом месяце он ошибся, произнося фамилию российского президента Владимира Путина, а также перепутал эскалацию и вакцинацию.

Ранее Байден выступал перед студентами Академии береговой охраны в штате Коннектикут. В ходе своей речи политик неудачно пошутил и оскорбил слушателей, никак не отреагировавших на нелепую остроту.