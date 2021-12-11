Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки

Читайте нас в Google Новости

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации, сложившейся в штате Кентукки. Там в результате ураганов погибли не менее 70 человек. Слова главы государства приводит Белый дом.

Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки и приказал оказать федеральную помощь для ответа на случившееся и поддержания нормального функционирования, — говорится в сообщении администрации пресс-службы.

Там добавили также, что ураганы в регионе продолжаются.

Ураганы и торнадо обрушились на целый ряд американских штатов, включая Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Губернатор Кентукки Энди Бешир считает, что в результате разгула стихии погибли по меньшей мере 100 человек.