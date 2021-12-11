Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:14, 12 декабря 2021
Джо БайденФото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press
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Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации, сложившейся в штате Кентукки. Там в результате ураганов погибли не менее 70 человек. Слова главы государства приводит Белый дом.
Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки и приказал оказать федеральную помощь для ответа на случившееся и поддержания нормального функционирования, — говорится в сообщении администрации пресс-службы.
Там добавили также, что ураганы в регионе продолжаются.
Ураганы и торнадо обрушились на целый ряд американских штатов, включая Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Губернатор Кентукки Энди Бешир считает, что в результате разгула стихии погибли по меньшей мере 100 человек.